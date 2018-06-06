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Трамп забыл слова песни «Боже, храни Америку!»

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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На патриотической церемонии в Белом доме, заменившей встречу президента США Дональда Трампа с командой-победителем Национальной футбольной лиги «Филадельфия Иглз», глава государства забыл слова национальной песни «Боже, храни Америку!» Об этом сообщает издание The Sun в среду, 6 июня. 

Стоя перед военным хором, президент начал петь первую сточку песни, но не закончил ее. Далее Трамп продолжал стоять с закрытым ртом и подпевал только фразе God Bless America! (Боже, храни Америку!)

«Мы любим нашу страну. Мы уважаем наш флаг. И мы всегда гордо встаем, исполняя национальный гимн», — сказал президент, после того как хор допел песню.

Церемония проводилась в целях демонстрации патриотизма нынешней администрации президента страны. 5 июня Дональд Трамп сообщил в своем твиттер-аккаунте, что только некоторые игроки из команды-победителя «Филадельфия Иглз» смогут прийти на церемонию, поэтому их совместная встреча отменяется.

В январе СМИ опубликовали видеоролик, на котором глава Белого дома во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте поет национальный гимн «Знамя, усыпанное звездами», совсем не попадая в слова куплета.  

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