Дональд Трамп забыл слова гимна США

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заподозрили в том, что он забыл слова гимна страны. Об этом сообщает BBC News.

Причиной послужил ролик, на котором глава Белого дома во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте поет национальный гимн «Знамя, усыпанное звездами», совсем не попадая в слова куплета. На кадрах видно, что в какой-то момент Трамп запинается и двигает губами невпопад, в то время как хор поет.

Как сообщает телерадиокомпания «Мир», за несколько часов до прибытия в Атланту американский лидер написал в своем Twitter: «Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали также наш национальный гимн». Произошедший инцидент Трамп никак не прокомментировал.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Белый дом отрицает необходимость осмотра Трампа у психиатра в ходе предстоящего планового медицинского обследования в госпитале Walter Reed.