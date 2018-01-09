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Showtime выпустил трейлер мультсериала про Трампа

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Фото: youtube.com
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Телеканал Showtime выпустил трейлер пародийного мультсериала о президенте США Дональде Трампе «Наш мультяшный президент».

Сериал повествует о безумии, которое, по мнению авторов, скрывается за стенами Белого дома и в голове действующего лидера, а также о его окружении. Кроме того, в мультфильме появится жена Дональда Трампа Меланья. Проектом руководит ведущий Стивен Кольбер.

Сериал выйдет 11 февраля, однако первая серия будет доступна для просмотра на некоторых платформах уже 28 января.

16 декабря портал iz.ru писал, что в новой серии мультсериала «Симпсоны» президент США Дональд Трамп предложил взятку спецпрокурору по РФ Роберту Мюллеру.

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