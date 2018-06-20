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Трамп встретится с Елизаветой II во время посещения Великобритании

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп встретится с королевой Великобритании Елизаветой II. Аудиенция пройдет 13 июля во время рабочего визита американского лидера в Соединенное Королевство.

Представитель Трампа Роберт Вуд Джонсон рассказал Sky News, что президент «должен увидеть главу государства. Ступить ногой на британскую землю — это первостепенное дело, оно очень важно, очень символично».

Издание предполагает, что встреча пройдет в Виндзорском замке, поскольку он будет закрыт для публики 13 июля. В ходе визита Трамп также встретится с премьер-министром страны Терезой Мэй.

Во время визита могут пройти демонстрации против противоречивой политики Трампа. Так, решение разделять детей мигрантов от их родителей, которые нелегально пересекают границу с Мексикой, раскритиковали многие его союзники и противники. Британский премьер также осудила подобную практику, выразив «глубокую обеспокоенность».

С критикой данного решения выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, супруга президента США Меланья Трамп и крупные IT-компании.

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