Трамп намерен лишить помощи «посылающие» в США нелегалов страны

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил лишить помощи страны, которые «посылают» в США нелегальных мигрантов.

«Очень скоро я издам распоряжение о том, чтобы, когда страны используют нас, отправляя к нам своих людей, не лучших своих людей, мы больше не предоставляли им помощь», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Выступая на заседании Национальной федерации независимых предпринимателей, президент США отметил, что «мы даем некоторым из этих стран сотни миллионов долларов».

Трамп неоднократно говорил о необходимости пересмотра миграционного законодательства в США и выступал против цепной миграции. Ранее он заявил о том, что по лотерее Green Card в Америку приезжают «не самые лучшие люди».