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Трамп собирается запретить разделять мигрантов с детьми

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп планирует подписать документ, который положит конец практике разделения нелегальных мигрантов с детьми.

Об этом американский лидер заявил во время встречи с законодателями в Белом доме.

«У нас есть сострадание, и мы хотим, чтобы семьи были вместе — это очень важно. Я подпишу кое-что через некоторое время, что сделает это [прекратит практику разлучения семей]», — цитирует Трампа NBC.

Президент США уточнил, что подписание документа должно произойти во второй половине дня по местному времени 20 июня.

Ранее, 17 июня, супруга президента США Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику администрации Белого дома. Она заявила, что «не может смотреть» на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями. По данным статистики, менее чем за полтора месяца почти 2 тыс. детей были разлучены с родителями.

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