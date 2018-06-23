Прямой эфир

США планируют разместить мигрантов на заброшенных военных базах

0
Фото: REUTERS/Mike Blake
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВМС США готовят план строительства центров размещения для десятков тысяч мигрантов на военных базах в штатах Калифорния, Алабама и Аризона.

Заступились за мигрантов
Американцы потребовали не разделять детей мигрантов-нелегалов с родителями

По данным журнала Time, временные палаточные города для 25 тыс. мигрантов планируется создать на заброшенных аэродромах ВМС в штате Алабама. Также два лагеря для 47 тыс. мигрантов предлагается разместить на территории неиспользуемых военных баз ВМС около Сан-Франциско и в Южной Калифорнии.

Еще один центр размещения могут построить на аэродроме морской пехоты близ города Юма в штате Аризона.

Затраты на строительство и эксплуатацию палаточного городка на 25 тыс. человек в течение полугода ВМС США оценивает в $233 млн.

Вместе с тем издание отмечает, что военным еще не поступал приказ строить подобные центры содержания.

По данным министерства внутренней безопасности США, с 19 апреля по 31 мая около 2 тыс. детей были разлучены со своими родителями, приехавшими в страну нелегально. 20 июня президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Плачущий ребенок и бессердечный Трамп попали на обложку Time
Мексика направит в США делегацию для изучения ситуации с мигрантами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017