США планируют разместить мигрантов на заброшенных военных базах

ВМС США готовят план строительства центров размещения для десятков тысяч мигрантов на военных базах в штатах Калифорния, Алабама и Аризона.

По данным журнала Time, временные палаточные города для 25 тыс. мигрантов планируется создать на заброшенных аэродромах ВМС в штате Алабама. Также два лагеря для 47 тыс. мигрантов предлагается разместить на территории неиспользуемых военных баз ВМС около Сан-Франциско и в Южной Калифорнии.

Еще один центр размещения могут построить на аэродроме морской пехоты близ города Юма в штате Аризона.

Затраты на строительство и эксплуатацию палаточного городка на 25 тыс. человек в течение полугода ВМС США оценивает в $233 млн.

Вместе с тем издание отмечает, что военным еще не поступал приказ строить подобные центры содержания.

По данным министерства внутренней безопасности США, с 19 апреля по 31 мая около 2 тыс. детей были разлучены со своими родителями, приехавшими в страну нелегально. 20 июня президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается.