Плачущий ребенок и бессердечный Трамп попали на обложку Time

Новый номер журнала Time вышел с обложкой, на которой изображены плачущая девочка из Гондураса и безучастно смотрящий на нее президент США Дональд Трамп. Коллаж сопровождается подписью «Добро пожаловать в Америку».

Снимок двухлетней девочки фотограф Джон Мур сделал по время рейдов на границе Мексики и США. Фотография ранее уже появлялась на обложках других изданий, пишет «Лента.ру».

Публикация от TIME (@time) 21 Июн 2018 в 5:16 PDT

Темой выпуска стала жесткая политика американских властей в отношении нелегальных мигрантов. В статье сообщается, что за несколько недель с родителями были разлучены более 2 тыс. маленьких детей.

Также автор материала высказывает мнение, что Трамп может воплотить в жизнь проект приграничной стены, обещанный во время предвыборной кампании. Строительство сильно отразится на раскладе сил в конгрессе.

20 июня Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается. Церемония подписания прошла в Овальном кабинете Белого дома.

19 июня Трамп объяснил изъятие детей из семей нелегальных мигрантов в США необходимостью обеспечения безопасности страны. По его словам, власти намерены прекратить кризис на границе с Мексикой, а для этого им необходимо иметь возможность задерживать и выдворять из страны целые семьи, незаконно въехавшие на территорию Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что с середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Происходит это из-за того, что взрослых мигрантов правоохранителям задерживать можно, а детей — нет.