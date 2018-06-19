Глава Apple раскритиковал миграционную политику Трампа

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук назвал негуманной и душераздирающей политику разделения детей нелегальных иммигрантов с их родителями при пересечении границы Соединенных Штатов.

«Это душераздирающе видеть фотографии и слышать голоса детей. Дети — самые уязвимые люди в любом обществе. Я считаю, что то, что происходит, негуманно, оно должно прекратиться», — заявил Кук изданию The Irish Times.

Он отметил, что ранее общался с Трампом по ряду тем.

«Я общался с ним несколько раз по некоторым вопросам, и я смог убедить его послушать», — сказал глава Apple, отметив при этом, что убедить Трампа согласится с озвученными тезисами ему не удалось.

Кук добавил, что корпорация Apple конструктивно подойдет к исправлению нынешней ситуации. По его мнению, хороший гражданин должен «защищать свою точку зрения, не сидеть в стороне и кричать или жаловаться».

Ранее с критикой администрации Трампа в отношении нелегалов также выступила корпорация Microsoft. В своем заявлении представители компании сообщили, что были «встревожены насильственным разделением детей от их семей на границе».

17 мая министерство внутренних дел США сообщило, что менее чем за полтора месяца со своими родителями были разлучены почти 2 тыс. детей иностранцев, незаконно пересекших южную границу страны.

С критикой данного решения выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и супруга президента США Меланья Трамп.