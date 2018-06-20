Власти США запрещают правозащитникам посещать детей мигрантов из Мексики

Администрация Соединенных Штатов не допускает представителей правозащитных организаций и СМИ к палаткам на границе США и Мексики, где находятся дети мексиканских мигрантов. Об этом заявил исполнительный директор организации Border Network for Human Rights Фернандо Гарсия.

По его словам, позиция властей остается неясной несмотря на то, что организация пытается получить доступ, в вопросе всё еще нет прозрачности, пишет «РИА Новости».

Также Гарсия подчеркнул, что дети находятся в палатках в немыслимых условиях. Температура воздуха на улице может достигать 42 градусов. Президент США Дональд Трамп, по мнению правозащитника, спекулировал угрозой миграционного кризиса на границе с Мексикой.

19 июня стало известно, что Трамп объяснил изъятие детей из семей нелегальных мигрантов в США необходимостью ради безопасности страны.

Трамп неоднократно говорил о необходимости пересмотра миграционного законодательства в США и выступал против цепной миграции. Ранее он заявил о том, что по лотерее Green Card в Америку приезжают «не самые лучшие люди».