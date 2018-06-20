Прямой эфир

Власти США запрещают правозащитникам посещать детей мигрантов из Мексики

0
Фото: REUTERS/Mike Blake
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Соединенных Штатов не допускает представителей правозащитных организаций и СМИ к палаткам на границе США и Мексики, где находятся дети мексиканских мигрантов. Об этом заявил исполнительный директор организации Border Network for Human Rights Фернандо Гарсия.

По его словам, позиция властей остается неясной несмотря на то, что организация пытается получить доступ, в вопросе всё еще нет прозрачности, пишет «РИА Новости».

Также Гарсия подчеркнул, что дети находятся в палатках в немыслимых условиях. Температура воздуха на улице может достигать 42 градусов. Президент США Дональд Трамп, по мнению правозащитника, спекулировал угрозой миграционного кризиса на границе с Мексикой.

19 июня стало известно, что Трамп объяснил изъятие детей из семей нелегальных мигрантов в США необходимостью ради безопасности страны.

Трамп неоднократно говорил о необходимости пересмотра миграционного законодательства в США и выступал против цепной миграции. Ранее он заявил о том, что по лотерее Green Card в Америку приезжают «не самые лучшие люди».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп намерен лишить помощи «посылающие» в США нелегалов страны
СМИ узнали о планах США выйти из СПЧ ООН

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017