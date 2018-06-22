Заступились за мигрантов

Массовые акции протеста начались в Нью-Йорке после того, как стало известно, что американские власти разлучили с родителями и направили в спецприемники около 2 тыс. детей мигрантов, пытавшихся пересечь границу страны со стороны Мексики
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Люди вышли на улицы с плакатами, призывающими к справедливому отношению к мигрантам
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Тема борьбы с нелегальными мигрантами была одной из главных в предвыборной кампании Трампа, в 2018-м он объявил политику «нулевой толерантности к мигрантам»
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Решение забирать детей у родителей чиновники объясняли необходимостью предъявлять взрослым уголовные обвинения
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REUTERS/Brendan McDermid
Марш протеста на улицах Нью-Йорка
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Многие пришли на акции протеста со своими детьми
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Против идеи забирать у родителей их детей ранее выступила даже первая леди страны Меланья Трамп, экс-первая леди страны Лора Буш назвала такую политику жестокой
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Представители Демократической партии США пришли к Капитолию в день проведения Дональдом Трампом закрытой встречи с республиканцами, чтобы выразить свой протест
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
В случае если ситуация не изменится, активисты пригрозили вывести на улицы десятки тысяч протестующих в конце июня
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Несмотря на подписание указа, Дональд Трамп пообещал продолжить политику «нулевой толерантности» по отношению к мигрантам в дальнейшем
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В среду, 20 июня, президент США Дональд Трамп подписал документ, запрещающий разлучать с родителями детей нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границу с Соединенными Штатами. Этому предшествовали массовые протесты — они начались после того, как стало известно, что только с 19 апреля в специальных приемных центрах уже оказались почти 2 тыс. детей. Как американцы боролись за права мигрантов — в галерее портала iz.ru
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