Заступились за мигрантов

В среду, 20 июня, президент США Дональд Трамп подписал документ, запрещающий разлучать с родителями детей нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границу с Соединенными Штатами. Этому предшествовали массовые протесты — они начались после того, как стало известно, что только с 19 апреля в специальных приемных центрах уже оказались почти 2 тыс. детей. Как американцы боролись за права мигрантов — в галерее портала iz.ru