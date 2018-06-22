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Мексика направит в США делегацию для изучения ситуации с мигрантами

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Постоянная комиссия конгресса Мексики сформировала делегацию, которая посетит США для обсуждения американской миграционной политики и практики разделения семей.

Пять сенаторов и депутатов планируют встретиться с законодателями США, активистами в сфере прав человека, а также представителями гражданского общества, пишет RT.

Член делегации сенатор Хосе Мария Тапия заявил, что совместно с коллегами планирует проследить за тем, чтобы семьи мигрантов не разделялись, а президент США Дональд Трамп не продолжал подобное бесчеловечное отношение к детям.

20 июня Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается. Церемония подписания прошла в Овальном кабинете Белого дома.

19 июня Трамп объяснил изъятие детей из семей нелегальных мигрантов в США необходимостью обеспечения безопасности страны. По его словам, власти намерены прекратить кризис на границе с Мексикой, а для этого им необходимо иметь возможность задерживать и выдворять из страны целые семьи, незаконно въехавшие на территорию Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что с середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Происходит это из-за того, что взрослых мигрантов правоохранителям задерживать можно, а детей — нет.

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