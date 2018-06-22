США разместят 20 тыс. детей мигрантов на военных базах

Министерство обороны США согласилось разместить на территории военных баз 20 тыс. детей, которые были задержаны при попытке незаконно пересечь границу с Мексикой.

По данным AP, соответствующая договоренность уже достигнута. Предположительно, речь идет о базах в штатах Техас и Арканзас.

Конечная цель Белого дома состоит в том, чтобы создать условия, при которых задержанные нелегальные иммигранты могут пребывать в США под стражей вместе со своими детьми, пишет The New York Times.

20 июня Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается. Ранее он говорил, что изъятие детей из семей объясняется необходимостью обеспечения безопасности страны.

По его словам, власти намерены прекратить кризис на границе с Мексикой, а для этого им необходимо иметь возможность задерживать и выдворять из страны целые семьи, незаконно въехавшие на территорию США.

С середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Происходит это из-за того, что взрослых мигрантов правоохранителям задерживать можно, а детей — нет.



