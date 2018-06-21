Актер Питер Фонда извинился за угрозы в адрес сына Трампа

Американский актер Питер Фонда извинился за свое сообщение в Twitter в адрес семьи президента США Дональда Трампа.

По его словам, он «твитнул нечто крайне неуместное и вульгарное касаемо президента и его семьи». Это было вызвано тем, что актер был «возмущен и растерян по поводу ситуации с детьми, которых разделяют с родителями на границе».

«Я приношу свои искренние извинения семье за то, что я сказал, и за ту боль, которую причинили мои слова», — говорится в заявлении актера, которое приводит телеканал ABC.

Фонда в Twitter призвал «вырвать» сына президента Бэррона Трампа из рук его матери и «поместить в клетку с педофилами». Меланья Трамп обратилась в Секретную службу в связи с угрозами.

20 июня Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается. Ранее он говорил, что изъятие детей из семей объясняется необходимостью обеспечения безопасности страны.

По его словам, власти намерены прекратить кризис на границе с Мексикой, а для этого им необходимо иметь возможность задерживать и выдворять из страны целые семьи, незаконно въехавшие на территорию США.

С середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Происходит это из-за того, что взрослых мигрантов правоохранителям задерживать можно, а детей — нет.