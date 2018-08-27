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Антимигрантские митинги прошли в Хемнице после убийства немца

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Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
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Антимигрантские митинги с участием сотен представителей «правых кругов» прошли в восточно-германском городе Хемниц после убийства 35-летнего немца. В преступлении подозреваются 22-летний гражданин Ирака и 23-летний сириец.

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Предположительно, 26 августа в районе 3:00 между мужчинами произошел спор на Брюкенштрассе. В результате ссоры задержанные нанесли несколько ножевых ранений гражданину Германии. Он скончался от травм той же ночью, уточняет «РИА Новости».

Массовые беспорядки прошли в центре города, из-за них был досрочно прекращен местный праздник. Предположительно, в акциях протеста приняли участие до 2 тыс. человек. Они скандировали антимигрантские лозунги и угрожали приезжим, пишет немецкое издание Die Welt.

Также сообщается, что в городе произошло несколько нападений на людей, внешность которых указывает на принадлежность к мигрантам. Пострадали несколько человек, в том числе болгарин и афганец, сообщает «МК» со ссылкой на известного политолога, проживающего в Германии, Александра Рара.

Местные СМИ также предполагают, что подобные беспорядки могут продолжиться. Жители города обеспокоены собственной безопасностью, они заявляют, что большинство мигрантов ходят по улицам с холодным оружием.

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