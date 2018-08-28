Участники антимигрантских демонстраций устроили беспорядки в Германии

Антимигрантские митинги в немецком городе Хемниц привели к столкновениям. Несколько радикалов госпитализировали. Об этом 28 августа сообщает газета Die Welt.

Столкновения произошли демонстрантами «правых» и «левых» взглядов.

Люди получили ранения от петард и других предметов, которыми кидались протестующие. Полицейские были вынуждены применить водомет, уточняет «Газета.ру».

Митинги с участием 2 тыс. человек прошли 27 августа после убийства 35-летнего немца, подозревают 22-летнего иракца и 23-летнего сирийца.

Предположительно, ночью 26 августа между ними произошел конфликт на Брюкенштрассе. В результате ссоры задержанные нанесли несколько ножевых ранений гражданину Германии. В этот же день он скончался от травм.

В ходе акций представители «правых кругов» скандировали антимигрантские лозунги и угрожали приезжим.