Чехия отказалась принимать новых мигрантов из-за украинцев

Чехия отказалась принимать беженцев, объяснив свое решение тем, что принимает украинских граждан. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Заявление чешский премьер сделал накануне встречи по вопросам нелегальной миграции из стран Африки с итальянским премьером и премьером Мальты, сообщает Radio Praha.

При этом в мае 2018 года между Киевом и Прагой было заключено соглашение, в рамках которого около 20 тыс. украинцев смогут получить право на трудоустройство на два года. В министерстве труда и социальных дел Чехии пообещали ускорить программу, пишет РБК.

8 августа чешский сенатор Ярослав Доубрава сравнил Украину с черной дырой и заявил, что не хочет посещать страну, пока в ней не сменится власть.