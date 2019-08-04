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Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе

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Фото: Global Look Press
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Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

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Отмечается, что боевики не намерены покидать линию соприкосновения с правительственными войсками, а также отказываются выводить тяжелое оружие.

В среду, 31 июля, стало известно о согласии Дамаска на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Согласно им, боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны, откуда будет выведено тяжелое вооружение.

30 июля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится сохранить террористическое присутствие в сирийском Идлибе. Небензя также подчеркнул, что Россия намерена и дальше работать совместно с Турцией над урегулированием ситуации в Сирии в рамках сочинского меморандума, подписанного в 2018 году.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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