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В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Более 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на базе сирийских ВВС. Об этом сообщает 3 августа телеканал Al-Alam.

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Взрыв произошел во время транспортировки боеприпасов на авиабазе Шайрат в провинции Хомс. По данным канала, число погибших превысило 20 человек. Кроме этого уточнялось, что многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, из-за чего количество жертв может увеличиться.

Агентство SANA сообщало, что причиной инцидента стала техническая ошибка — у перевозимых боеприпасов истек срок хранения.

В то же время телеканал Al-Arabiya не исключает, что произошедшее могло быть диверсией. По данным его источников, погибли около 30 человек.

Накануне боевики обстреляли населенный пункт Кардаха в сирийской провинции Латакия, нарушив тем самым установленный режим тишины. В результате атаки террористов из района Джебель-Шахбо погиб один мирный житель, трое получили ранения.

30 июля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится сохранить террористическое присутствие в сирийском Идлибе. По его словам, это необходимо для последующей борьбы с официальными сирийскими властями. 1 августа Пентагон подтвердил, что занимается подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии, в районе Эт-Танфа. В американском военном ведомстве подчеркнули, что эти бойцы эффективны в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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