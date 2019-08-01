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Пентагон подтвердил ведение подготовки бойцов сирийской группировки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Пентагон подтвердил, что занимается подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии, в районе Эт-Танфа. В ведомстве подчеркнули, что эти бойцы эффективны в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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США продолжат работу с силами коалиции в районе Эт-Танфа с целью полного разгрома ИГ, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе коалиции.

29 июля начальник главного оперативного управления Генштаба России, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы готовят бойцов крупного вооруженного формирования «Магавир Ас-Саура» и ряда мелких групп боевиков. По его словам, общая численность этих отрядов достигает 2,7 тыс. человек. Также Рудской заявил, что представители частных военных компаний США в последнее время стали концентрироваться рядом с нефтяными объектами в Сирии и грабят их.

В январе МИД России рассказал, что появляется всё больше свидетельств связи США с ИГ. В частности, после захвата американским спецназом талибской тюрьмы в Афганистане некоторых бойцов ИГ, содержавшихся там, увезли в неизвестном направлении. В ведомстве заявили, что таким образом США могли попытаться избежать утечки информации о реальных спонсорах террористов.

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