Аккаунт посольства России в Сирии разблокировали в Twitter

Аккаунт российского посольства в Сирии в Twitter восстановил работу вечером в среду, 31 июля.

«Привет из солнечного Дамаска. Мы вернулись, целы и работаем нормально», — говорится в сообщении дипмиссии в микроблоге.

Дипломаты также поблагодарили пользователей за поддержку и указали, что «в будущем в таких ситуациях нам понадобится более сильная поддержка».

Ранее дипмиссия РФ в ЮАР сообщила, что Twitter приостановил действие аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».

В МИД РФ блокировку назвали цензурой и нарушением свободы слова со стороны Twitter.

«Белые каски» — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целью деятельности названо оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации.

Так, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в городе Дума было применено химоружие. Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада и нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры, где якобы производилось и хранилось химоружие.

Россия назвала приведенные в доказательство кадры постановочными, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер «Би-би-си» Риам Далати.