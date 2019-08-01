Прямой эфир

Аккаунт посольства России в Сирии разблокировали в Twitter

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аккаунт российского посольства в Сирии в Twitter восстановил работу вечером в среду, 31 июля.

«Оценка «Белых касок» — ярчайший пример политического лицемерия»
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов — об отличиях в работе дипломатов и представителей спецслужб и предотвращении терактов

«Привет из солнечного Дамаска. Мы вернулись, целы и работаем нормально», — говорится в сообщении дипмиссии в микроблоге.

Дипломаты также поблагодарили пользователей за поддержку и указали, что «в будущем в таких ситуациях нам понадобится более сильная поддержка».

Ранее дипмиссия РФ в ЮАР сообщила, что Twitter приостановил действие аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».

В МИД РФ блокировку назвали цензурой и нарушением свободы слова со стороны Twitter.

«Белые каски» — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целью деятельности названо оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации.

Так, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в городе Дума было применено химоружие. Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада и нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры, где якобы производилось и хранилось химоружие.

Россия назвала приведенные в доказательство кадры постановочными, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер «Би-би-си» Риам Далати.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РФ призвала Лондон отказаться от услуг «Белых касок» при оценке событий в Сирии
Эксперт увидел угрозу для Европы от сотрудников «Белых касок»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017