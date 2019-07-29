В Генштабе рассказали о разграблении наемниками из США нефтяных объектов Сирии

Частные военные компании из США грабят нефтяные объекты в Сирии, заявили в Генштабе Вооруженных сил России. Начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской добавил, что американские ЧВК также занимаются подготовкой террористов.

«В последнее время на этих (нефтедобывающих. — Ред.) объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает 3,5 тыс. человек», — цитирует Рудского ТАСС в понедельник, 29 июля.

По словам генерала, сейчас ведется незаконная добыча и продажа нефти из месторождений Конако, Эль-Омар и Танак, расположенных на восточном берегу Евфрата.

«Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии», — подчеркнул Рудской.

Также генерал рассказал, что американские инструкторы ведут подготовку крупного вооруженного формирования «Магавир Ас-Саура» и ряда мелких групп боевиков. По его словам, общая численность боевиков достигает 2,7 тыс. человек. В их задачи входит проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований, пояснил представитель Генштаба, пишет «Газета.ру».

Ранее, 28 июля, сообщалось, что на подконтрольных США и возглавляемой ими коалиции территориях Заевфратья за два последних месяца произошло более 300 терактов.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). В САР американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.