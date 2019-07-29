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В Генштабе рассказали о сотнях терактов на подконтрольной США территории Сирии

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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За прошедшие два месяца на подконтрольной США территории Сирии произошли сотни терактов. Об этом сообщил в понедельник, 29 июля, начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.

«С 1 июня по 29 июля этого года на подконтрольных США и возглавляемой ими коалиции территориях Заевфратья зафиксировано свыше 300 террористических актов, в результате которых убито 205 и ранено 154 бойца союзных Вашингтону «Сирийских демократических сил», — цитирует Рудского «Интерфакс».

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По его словам, в результате атак террористов погибли 20 мирных жителей, 16 получили ранения.

Также Рудской рассказал о жертвах боевиков, ведущих обстрелы из зоны деэскалации «Идлиб», передает ТАСС.

«За последние четыре месяца жертвами нападений, минометных и артиллерийских обстрелов террористов с территории идлибской зоны деэскалации стали 110 сирийских военнослужащих и 65 мирных жителей. Более 240 сирийских военных и 100 гражданских лиц получили ранения», — сообщил он.

26 июля сообщалось, что с 2014 года в результате ударов возглавляемой США коалиции в Сирии и Ираке погибли более 1,3 тыс. мирных жителей.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). В САР американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.

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