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На сайте Минобороны заработал интерактивный раздел «Миссия в Сирии»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На официальном сайте Министерства обороны России в четверг, 1 августа, открылся интерактивный раздел «Миссия в Сирии». Он информирует о деятельности российских вооруженных сил по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике.

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Раздел состоит из тематических рубрик, рассказывающих, в частности, о боевой работе Воздушно-космических сил России по точечному уничтожению объектов террористов.Также ресурс освещает деятельность российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР. Здесь представлены карты с гуманитарной обстановкой, информация о проводимых гуманитарных акциях, а также ведутся онлайн-трансляции с камер, установленных в местах пунктов пропуска беженцев.

В формате инфографики представлена информация о нарушениях боевиками режима прекращения боевых действий. Раздел будет постоянно пополняться видеодоказательствами преступлений международных террористических группировок на территории Сирии.

В Минобороны отмечают, что раздел «Миссия в Сирии» позволит эффективнее противодействовать распространяемым фейкам и попыткам фальсифицировать информацию о деятельности ВС России в САР.

Конфликт в Сирии длится с 2011 года. С 2015 года Вооруженные силы России по просьбе официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении страны от террористических организаций. Через два года боевики были полностью разгромлены. В настоящее время сирийские военные продолжают зачистку от остатков бандформирований. Помощь Дамаску и патрулирование зон деэскалации продолжает военная полиция России.

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