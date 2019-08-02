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В Сирии боевики нарушили режим прекращения огня

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Боевики обстреляли населенный пункт Кардаха в сирийской провинции Латакия, нарушив тем самым установленный режим тишины. Об этом сообщил в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

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Как передает 2 августа «РИА Новости», в результате атаки террористов из района Джебель-Шахбо погиб один мирный житель, трое получили ранения. В населенном пункте зафиксировано 12 разрывов, боевики обстреляли его из реактивной системы залпового огня.

Накануне стало известно о согласии Дамаска на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Согласно им, боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны, откуда будет выведено тяжелое вооружение.

Москва приветствовала данное решение сирийских властей.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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