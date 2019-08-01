Москва поддержала решение Дамаска по конституционной комиссии

Москва приветствует согласие Дамаска на формулу «4+2» при формировании конституционной комиссии. Об этом заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По его словам, вопрос по составу сирийского конституционного комитета решен не до конца. «Мы еще должны это завтра обговорить со странами-гарантами, чем мы еще можем помочь спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии», — цитирует его в четверг, 1 августа, ТАСС.

Дипломат отметил, что ООН и Дамаску удалось прийти к соглашению по процедурным вопросам работы комитета.

Ранее в четверг Лаврентьев заявил, что точная дата проведения саммита по Сирии на высшем уровне с участием России, Турции и Ирана пока не согласована.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России включились в борьбу с террористами в 2015 году по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).