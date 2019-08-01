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Москва поддержала решение Дамаска по конституционной комиссии

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Москва приветствует согласие Дамаска на формулу «4+2» при формировании конституционной комиссии. Об этом заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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По его словам, вопрос по составу сирийского конституционного комитета решен не до конца. «Мы еще должны это завтра обговорить со странами-гарантами, чем мы еще можем помочь спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии», — цитирует его в четверг, 1 августа, ТАСС.

Дипломат отметил, что ООН и Дамаску удалось прийти к соглашению по процедурным вопросам работы комитета.

Ранее в четверг Лаврентьев заявил, что точная дата проведения саммита по Сирии на высшем уровне с участием России, Турции и Ирана пока не согласована.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России включились в борьбу с террористами в 2015 году по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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