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Захарова заявила о выходе Сирии из изоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Около 30 государств подтвердили свое участие в международной ярмарке в Дамаске. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это свидетельствует о том, что Сирия выходит из изоляции.

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«Страна постепенно выходит из изоляции», — отметила дипломат на брифинге в четверг, 1 августа. 61-я ежегодная ярмарка, по ее словам, состоится в конце августа — начале сентября, передает «РИА Новости».

По словам представителя российского МИДа, мероприятие играет важную роль в поддержании национальной экономики Сирии и привлечении инвестиций в страну.

Ранее в четверг на официальном сайте Министерства обороны России открылся интерактивный раздел «Миссия в Сирии». Он информирует о деятельности российских Вооруженных сил по борьбе с международным терроризмом в этой стране.

Конфликт в Сирии длится с 2011 года. С 2015-го Вооруженные силы России по просьбе официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении страны от террористических организаций. Через два года боевики были полностью разгромлены. В настоящее время сирийские военные продолжают зачистку от остатков бандформирований. Помощь Дамаску и патрулирование зон деэскалации продолжает военная полиция России.

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