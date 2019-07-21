Путин и Асад поздравили друг друга с 75-летием дипотношений двух стран

Президент России Владимир Путин и лидер Сирии Башар Асад поздравили друг друга с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщается на сайте Кремля.

«Уверен, что совместными усилиями мы нанесем окончательное поражение силам террора на сирийской земле», — говорится в поздравлении президента РФ.

Путин отметил, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу Сирии содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Асад также направил российскому лидеру телеграмму, в которой заявил о гордости за историческую дружбу с Россией.

«Он подтвердил, что Сирия намерена и в дальнейшем развивать отношения во всех областях, так как это является выгодным для обеих стран и отвечает взаимным интересам», — говорится в заявлении президентской администрации, опубликованном в соцсети Facebook.

19 марта министр обороны России Сергей Шойгу посещал с рабочим визитом Дамаск. Он передал Асаду послание президента РФ. В ходе переговоров страны условились продолжать сотрудничество.