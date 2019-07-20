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Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна.

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Во время интервью с режиссером Путин рассказал, что ранее украинский политик Виктор Медведчук попросил его принять участие в крещении дочери.

«В нашей православной традиции отказываться нельзя», — приводит слова Путина сайте Кремля 19 июля. По его словам, «быть крестным отцом всегда большая честь».

После этого Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери. Глава РФ поинтересовался, в какой конфессии она состоит и является ли православной. В ответ на это американский режиссер заявил, что «сделает» ее православной. Однако Путин отметил, что для начала ее следует спросить.

Режиссер пояснил, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, «если только она будет состоять в церкви». Стоун сообщил, что дочери 22 года и также спросил у Путина, какому количеству детей он является крестным. Президент отметил, что их единицы.

Стоун взял очередное интервью у Путина для документального фильма «В борьбе за Украину». В частности, российский лидер назвал сближение России и Украины неизбежным.

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ранее рассказал, как его младшая дочь стала крестницей российского президента. Он отметил, что об этом его попросила жена: «И мне очень приятно, мы гордимся тем, что Владимир Владимирович не отказал». На вопрос о том, видится ли его дочь с крестным, Медведчук ответил утвердительно.

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