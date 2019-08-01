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В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе

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Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
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Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе. По словам и.о. постпреда РФ при организации Дмитрия Полянского, на генсека могло оказываться давление.

«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», — сказал Полянский 1 августа, его слова приводит агентство ТАСС.

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И.о. постпреда отметил, что давление на Гутерреша в принятии решения могли оказывать страны, «которые в действительности не хотят мира в Сирии». Кроме того, у Москвы есть сомнения в наличии у генсека полномочий для учреждения комиссии по расследованию.

«Мы серьезно сомневаемся, что это делается ради расследования, а не для того, чтобы обвинить Сирию и Россию в том, чего мы не делаем», — добавил Полянский.

Ранее в этот день 10 стран Совета Безопасности направили Гутеррешу письмо с просьбой провести расследование авиаударов в Идлибе, которые могли намеренно проводиться по объектам гражданской инфраструктуры. Документ подписали Бельгия, Великобритания, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Кувейт, Перу, Польша, США, Франция.

Генсек ответил согласием и распорядился создать соответствующую комиссию.

22 июля ряд западных СМИ сообщили о якобы совершении российскими ВКС ударов по рынку в Маарет-ан-Нумане (провинция Идлиб). Жертвами атаки якобы стали 23 человека, пострадали 45 человек. Информацию распространила неправительственная организация «Белые каски». Минобороны России сообщения опровергло.

В июле стало известно о развертывании боевиками кампании по дискредитации России в Идлибской зоне деэскалации, причем информацию распространяют именно «Белые каски» — организация снимает постановочные ролики об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам». За подготовкой фейков могут стоять спецслужбы США и Великобритании.

«Белые каски» — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целью деятельности названо оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации.

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