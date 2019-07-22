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В Минобороны назвали фейком данные об авиаударе по рынку в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минобороны России опровергло информацию организации «Белые каски» о якобы совершении самолетами ВКС РФ ударов по рынку в сирийском Идлибе.

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«Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) — фейк», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что российская авиация в данном районе Сирийской Арабской Республики (САР) никаких операций не выполняла.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщили, что российские самолеты произвели удары по рынку в Сирии. По данным французского телеканала France 24, жертвами якобы произведенной атаки стали 23 человека, пострадали 45 человек.

18 июля ведомство опровергло очередной фейк западных СМИ о якобы участии «сухопутных войск» РФ и «спецподразделений» в боевых действиях в Идлибе. В Минобороны напомнили, что у России нет «сухопутных войск» в Сирии.

Ранее в июле источник «РИА Новости» предупредил о подготовке спецслужбами США и Великобритании дезинформации с целью дискредитировать приближенных российского президента, а потом использовать фейковые данные для введения санкций против Москвы.

«Белые каски» — организация, действующая на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Целью деятельности названо оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Организацию неоднократно обвиняли в распространении ложной информации.

Так, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в городе Дума было применено химоружие. Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада и нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры, где якобы производилось и хранилось химоружие. Россия назвала приведенные в доказательство кадры постановочными, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.

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