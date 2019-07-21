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Российские военные доставили гуманитарный груз в Восточную Гуту

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Фото: ТАСС/Рустам Кильсинбаев
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Более двух тонн гуманитарной помощи были доставлены российскими военными в сирийский город Дарайя, расположенный в Восточной Гуте. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦВПС) Сергей Дубровин.

«Центром примирения враждующих сторон принято решение провести гуманитарную акцию в данном населенном пункте», — сказал Дубровин, уточнив, что в гуманитарный набор входят консервы, рис, чай, мука, и сахар.

По словам главы поселения, в последние месяцы беженцы активно возвращаются в Дарайю. После окончания боевых действий сюда уже вернулись около тысячи человек, передает «Интерфакс».

28 июня на саммите G20 президент России Владимир Путин заявил о важности содействовия восстановлению экономики Сирии.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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