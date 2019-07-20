США отказались кормить беженцев в Сирии из лагеря рядом со своей базой

Соединенные Штаты не намерены предоставлять продовольствие беженцам в лагере Эр-Рукбан, который расположен в подконтрольном США районе на юге Сирии. Об этом на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо) заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, США не будут брать на себя задачу по доставке продуктов в лагерь, потому что это выглядит так, будто американские войска хотят остаться в Сирии навсегда. Джеффри уверен, что Вашингтон не может брать на себя подобные долгосрочные обязательства, пишет ТАСС.

«Если бы им оказали содействие в перевозке, они бы вернулись. Но мы не позволим, чтобы их голодом вынудили сделать это», — сказал дипломат.

Он также отметил, что якобы посредством давления на Россию американская сторона пытается вынудить правительство Сирии само оказать гуманитарную помощь беженцам.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) начался в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники приступили к военной операции по борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. При этом в САР проамериканская коалиция действует без согласия официального Дамаска и одобрения ООН, на что неоднократно указывали сирийские власти, требуя вывести иностранный контингент с территории страны.