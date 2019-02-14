Прямой эфир
Сюжет:

Продюсер Би-би-си подтвердил инсценировку «химатаки» в Сирии

0
Фото: Global Look Press/Edlib
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Видео о якобы совершенной сирийской армией химатаке в городе Дума было инсценировкой, заявил продюсер британской корпорации Би-би-си Риам Далати.

Уезжайте жить в Лондон: британцев попросили покинуть Сирию весной
Дамаск призывает Великобританию последовать примеру США и вывести войска в течение ближайших месяцев

«После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной», — написал он в Twitter, добавив, что никто из пациентов больницы не погиб. 

Информацию о якобы совершенной сирийскими военными атаке с применением химоружия в Думе распространила в апреле прошлого года неправительственная организация «Белые каски». В доказательство были приведены видеокадры, которые, как с самого начала указывала российская сторона, являются постановочными.

Под предлогом уничтожения мест производства химоружия ВВС США, Великобритании и Франции 14 апреля нанесли ракетные удары. Именно в этот день миссия ОЗХО планировала приехать для проведения собственного расследования.

В конце января в российском МИДе предупредили о новых попытках «Белых касок» инсценировать химатаки в сирийском Идлибе. По информации ведомства, организация заготовила в нескольких больницах необходимое оборудование для проведения съемок подобных провокационных акций.

«Белые каски» причастны к организации различного рода провокаций, направленных против действующих властей Сирии во главе с Башаром Асадом. В российском МИДе неоднократно указывали на то, что «Белые каски» имеют тесные связи с экстремистами и способствуют продолжению конфликта в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИДе предупредили о попытках «Белых касок» инсценировать химатаки в Идлибе
В Минобороны рассказали об 11 готовящих химатаку в Сирии террористах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017