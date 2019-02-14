Продюсер Би-би-си подтвердил инсценировку «химатаки» в Сирии

Видео о якобы совершенной сирийской армией химатаке в городе Дума было инсценировкой, заявил продюсер британской корпорации Би-би-си Риам Далати.

«После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной», — написал он в Twitter, добавив, что никто из пациентов больницы не погиб.

Информацию о якобы совершенной сирийскими военными атаке с применением химоружия в Думе распространила в апреле прошлого года неправительственная организация «Белые каски». В доказательство были приведены видеокадры, которые, как с самого начала указывала российская сторона, являются постановочными.

Под предлогом уничтожения мест производства химоружия ВВС США, Великобритании и Франции 14 апреля нанесли ракетные удары. Именно в этот день миссия ОЗХО планировала приехать для проведения собственного расследования.

В конце января в российском МИДе предупредили о новых попытках «Белых касок» инсценировать химатаки в сирийском Идлибе. По информации ведомства, организация заготовила в нескольких больницах необходимое оборудование для проведения съемок подобных провокационных акций.

«Белые каски» причастны к организации различного рода провокаций, направленных против действующих властей Сирии во главе с Башаром Асадом. В российском МИДе неоднократно указывали на то, что «Белые каски» имеют тесные связи с экстремистами и способствуют продолжению конфликта в Сирии.