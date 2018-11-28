В Минобороны рассказали об 11 готовящих химатаку в Сирии террористах

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор 11 террористов занимаются наполнением мин химическими веществами. Об этом в среду, 28 ноября, заявило Минобороны России.

«Наполнением мин химическими веществами занимаются прибывшие в Сирию 11 террористов, прошедших соответствующую подготовку за рубежом», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Ранее в Минобороны сообщили, что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) в здании больницы в Эль-Кишме организовала производство мин с боевыми отравляющими веществами.

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

Как сообщил 25 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские военные выявили позиции артиллерии террористов. После этого самолеты ВКС РФ нанесли удары, уничтожив боевиков.