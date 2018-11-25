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Минобороны РФ опубликовало видео последствий химатаки в Алеппо

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Фото: Global Look Press/Stringer/Xinhua
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Министерство обороны России опубликовало видеозапись из больницы в сирийском Алеппо, в которую привезли пострадавших в результате химатаки, произошедшей в субботу, 24 ноября.

 

Как сообщает агентство SANA, в результате инцидента пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети. Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести.

24 ноября террористы атаковали кварталы Алеппо содержащими хлор, по данным местных СМИ, снарядами.

«Это попытка подорвать процесс нормализации жизни в Сирии, которая подлежит безоговорочному осуждению со стороны всего мирового сообщества», — прокомментировала инцидент официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов. По некоторым данным, организовавшие химатаку боевики базируются к северу от Алеппо.

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