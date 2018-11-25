МИД прокомментировал обстрел боевиками Алеппо

Обстрел в Алеппо является попыткой подорвать процесс нормализации жизни в Сирии и подлежит осуждению всего мирового сообщества. Об этом в воскресенье, 25 ноября, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Тем более учитывая, что речь идет о возможном применении в ходе атаки хлора», — цитирует ее «РИА Новости».

24 ноября террористы атаковали кварталы Алеппо содержащими хлор, по данным местных СМИ, снарядами. Сообщалось, что в результате нападения пострадали как минимум 50 человек.

Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов. По некоторым данным, организовавшие химатаку боевики базируются к северу от Алеппо.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о прямой связи неправительственной организации «Белые каски» с боевиками. Он также сообщил о прибытии российских военных химиков на место атаки. Российские специалисты проводят мониторинг радиационной и химической обстановки.