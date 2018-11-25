Минобороны отчиталось об ударе по обстрелявшим Алеппо боевикам

Министерство обороны России выпустило запись удара бомбардировщика Су-24 по боевикам в районе Алеппо. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 25 ноября.

Разведка обнаружила оружие, из которого 24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Как сообщил 25 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские военные выявили позиции артиллерии террористов. После этого самолеты ВКС России нанесли удары, уничтожив боевиков.

Террористы выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. Агентство SANA сообщило, что в результате инцидента пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

В ответ на атаку сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.