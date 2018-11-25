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ВКС России ликвидировали обстрелявших Алеппо боевиков

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Самолеты ВКС России ликвидировали в Сирии боевиков, обстрелявших в субботу, 25 ноября, мирных жителей Алеппо химическими боеприпасами.

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Как сообщил 25 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сначала военные выявили позиции артиллерии террористов, передает ТАСС. Оттуда 24 ноября велся обстрел жилых районов Алеппо химическими снарядами. После этого самолеты ВКС России нанесли удары, уничтожив боевиков.

Террористы атаковали кварталы Алеппо снарядами, содержащими хлор. Медицинская помощь потребовалась 70 пострадавшим, причем четверо из них — дети. Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов. Дамаск призвал ООН наказать финансирующие боевиков страны после химатаки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстрел в Алеппо является попыткой подорвать процесс нормализации жизни в Сирии и подлежит осуждению всего мирового сообщества.

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