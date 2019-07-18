Минобороны опровергло участие «сухопутных войск» РФ в боях в Сирии

Министерство обороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии «сухопутных войск» РФ и «спецподразделений» в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.

Об этом говорится в заявлении ведомства от 18 июля в ответ на распространенную агентством Reuters соответствующую информацию, пишет ТАСС.

«Никаких российских «сухопутных войск» в Сирии не было и нет», — подчеркнули в Минобороны России.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Соединенные Штаты наращивают численность сотрудников частных военных компаний в Сирии на фоне вывода американских войск.

По данным ведомства, речь идет об усилении ЧВК в северных и северо-восточных районах арабской республики, где иностранные наемники занимаются подготовкой лояльных Вашингтону боевых отрядов. Также в их задачи входит охрана объектов нефтегазовой инфраструктуры и обеспечение безопасности.