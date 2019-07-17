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В МИДе рассказали об увеличении США численности ЧВК в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Соединенные Штаты Америки наращивают численность сотрудников частных военных компаний (ЧВК) в Сирии на фоне вывода американских войск, заявила в среду, 17 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, США усиливают ЧВК в северных и северо-восточных районах арабской республики, где их сотрудники занимаются подготовкой лояльных Вашингтону боевых отрядов. Также в задачи наемников входит охрана объектов нефтегазовой инфраструктуры и обеспечение безопасности.

«Наверное, этому не стоило бы отдельно уделять внимание, если бы не одно но: руководство деятельностью ЧВК осуществляет Объединенное центральное командование вооруженных сил США», — цитирует ТАСС дипломата.

Захарова рассказала, что только во второй половине июня в арабскую республику прибыли 540 человек, в том числе 70 представителей командного и инструкторского состава. Все эти «американские наемники будут находиться в Сирии незаконно», подчеркнула официальный представитель МИД России.

7 июля спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон хотел бы видеть в арабской республике больше военных из Германии. По его словам, немецкие сухопутные войска могли бы частично заменить американских солдат и помочь во время спецопераций на северо-востоке страны тем, кто там останется.

Ранее, 18 июня, агентство Reuters сообщило о планах Соединенных Штатов отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на «угрозу» со стороны Ирана, который якобы причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. В марте сообщалось о намерениях Пентагона оставить около 1 тыс. военнослужащих.

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