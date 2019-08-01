Точной даты проведения саммита Россия–Турция–Иран пока нет

Точная дата проведения саммита на высшем уровне с участием России, Турции и Ирана пока не согласована. Об этом заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Окончательный список конституционной комиссии Сирии пока не сформирован, работа продолжается, отметил он 1 августа в беседе с «РИА Новости».

В июле замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что встреча по Сирийской Арабской Республике в астанинском формате пройдет в начале августа. Ранее, в июле, представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что трехсторонний саммит по Сирии с участием России, Турции и Ирана пройдет в августе на турецкой территории.

В январе 2017 года был создан формат государств — гарантов урегулирования в Сирии в лице России, Ирана и Турции. Первая встреча лидеров государств прошла в столице Казахстана Астане (позже переименована в Нур-Султан), поэтому дипломатический процесс получил название астанинского.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России включились в борьбу с террористами в 2015 году по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).