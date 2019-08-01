Россия поприветствовала решение Сирии о прекращении огня в Идлибе

Москва приветствует решение правительства Сирийской Арабской Республики (САР) о согласии на прекращение огня в провинции Идлиб, если будут выполнены сочинские договоренности. Об этом 1 августа заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По его словам, 90% территории Идлиба контролируются запрещенной в России террористической организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ), передает ТАСС. Также провинцию контролируют аффилированные с ними группировки, добавил Лаврентьев.

Ранее в четверг стало известно о согласии Дамаска на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Согласно им, боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны, откуда будет выведено тяжелое вооружение.

30 июля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится сохранить террористическое присутствие в сирийском Идлибе. Небензя также подчеркнул, что Россия намерена и дальше работать совместно с Турцией над урегулированием ситуации в Сирии в рамках сочинского меморандума, подписанного в 2018 году.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.