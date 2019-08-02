Власти Сирии оставят войска под Идлибом на время перемирия

Власти Сирийской Арабской Республики (САР) не будут отводить войска от линии соприкосновения под Идлибом в рамках перемирия. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По его словам, сделать это практически невозможно, так как еще слишком большая территория находится под контролем радикальных группировок. Кроме того, боевики по-прежнему предпринимают попытки нанести ущерб военным из РФ и базе в Хмеймиме. Однако российские военнослужащие продолжат жестко пресекать подобные провокации.

«Как только правительственные силы будут отведены, можно сразу предвидеть, что эти территории будут заняты радикальными группировками. Это происходило и раньше, это мы видели», — сказал Лаврентьев в интервью агентству ТАСС, опубликованном 2 августа.

Дипломат подчеркнул — правительственные войска готовы соблюдать режим перемирия, но только если будет создана демилитаризованная зона, которую покинут все радикальные группировки. Россия, в свою очередь, будет принимать участие в мониторинге перемирия.

«В сочинском меморандуме прописаны конкретные <…> обязанности, которые возлагаются на турецкую сторону, но в том числе с задействованием российских сил и средств. Это совместное патрулирование и тому подобное. Все эти механизмы обсуждены, и договоренности по ним достигнуты между Россией и Турцией», — добавил Лаврентьев.

На данный момент власти САР и силы оппозиции уже подготовили новые списки на обмен пленными, они будут согласовываться в ближайшее время. Время проведения обмена зависит от сроков согласования и пока не привязано к определенной дате.

«Это может быть и через две недели, а может, через месяц-полтора. Всё зависит от доброй воли двух сторон», — пояснил он.

Ранее в этот день Лаврентьев сообщил, что 90% территории Идлиба контролирует террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», обе запрещены в РФ) и аффилированные с ней группировки.

1 августа правительство САР согласилось прекратить огонь в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности. Согласно документу, боевики должны отойти на 20 км от демилитаризованной зоны, откуда будет выведена тяжелая артиллерия.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.