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В США подсчитали число боевиков в Сирии и Ираке

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Фото: ТАСС/dpa/Anas Alkharboutli
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В Сирии и Ираке могут оставаться до 15 тыс. боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри 1 августа.

Он добавил, что цифры лишь приблизительные и могут отклоняться «тысячами в обе стороны».

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«Это один фронт. Эти лица, как мы знаем, передвигаются в обе стороны южнее Евфрата, они не перемещаются на северо-востоке, так как мы там имеем надежно обеспеченную безопасность», — цитирует Джеффри агентство ТАСС.

Кроме того, по его словам, США и их партнеры в Сирии удерживают под стражей порядка 10 тыс. боевиков, 8 тыс. из которых — граждане Ирака и Сирии, которых постепенно передают властям.

При этом Джеффри заявил, что сирийцев на родине ждет суд, что может означать, что американцы отдают заключенных силам оппозиции.

Ранее в этот день в Пентагоне признали, что занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе Эт-Танфа в Сирии. В ведомстве утверждают, что солдаты якобы эффективны в борьбе с боевиками ИГ.

О работе США с силами крупного вооруженного формирования «Магавир Ас-Саура» и ряда мелких групп боевиков ранее заявили в Генштабе России. Предположительно, общая численность отрядов достигает 2,7 тыс. человек.

В январе в российском МИДе указали на наличие всё большего количества доказательств связи США с ИГ. В частности, после захвата американским спецназом талибской тюрьмы в Афганистане некоторых бойцов ИГ, содержавшихся там, увезли в неизвестном направлении. Допускается, что таким образом Вашингтон мог попытаться избежать утечки информации о реальных спонсорах террористов.

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