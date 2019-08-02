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Россия зафиксировала рост американского контингента в Сирии

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Россия фиксирует наращивание вооруженного контингента США в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам переговоров в Нур-Султане.

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По словам дипломата, России не удается убедить западные страны вывести свои войска из Сирии. Наоборот, их численность растет, передает «РИА Новости».

Следующая встреча астанинского формата на высоком уровне намечена на октябрь, отметил дипломат. До этого планируется провести трехсторонний саммит стран-гарантов (Россия, Турция и Иран) в Анкаре. По словам Лаврентьева, это произойдет ориентировочно в середине сентября.

Комментируя итоги переговоров, прошедших 1 и 2 августа в Нур-Султане, дипломат отметил: Россия надеется, что умеренная сирийская оппозиция сможет убрать из Идлиба подразделения боевиков. Также он заявил, что Россия призывает ту часть сирийской оппозиции, которая выступает за силовое решение конфликта, сесть за стол переговоров. По его словам, в противном случае они рискуют «оказаться на обочине политического процесса и попасть в небытие».

В январе 2017 года был создан формат государств-гарантов урегулирования в Сирии в лице России, Ирана и Турции. Первая встреча лидеров государств прошла в Астане (позже переименована в Нур-Султан), поэтому дипломатический процесс получил название астанинского.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России включились в борьбу с террористами в 2015 году по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время продолжается зачистка территории республики от оставшихся разрозненных групп боевиков.

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