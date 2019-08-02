Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу

Российская Федерация ожидает от Турции в течение суток полного выполнения договоренностей о выводе боевиков и вооружений из демилитаризованной зоны. Эти действия должны стать ответом на инициативу Дамаска о полном прекращении огня и наступательных действий в идлибской зоне деэскалации.

Об этом в пятницу рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, решение о полном прекращении огня в целях стабилизации обстановки в Сирии принял президент страны Башар Асад. Решение действует с 00:00 2 августа, отмечает ТАСС.

«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.

Правительственные войска Сирии готовы соблюдать режим перемирия, но только если будет создана демилитаризованная зона, которую покинут все радикальные группировки. Россия, в свою очередь, будет принимать участие в мониторинге перемирия.

В конце июня один турецкий военный погиб, трое пострадали в результате обстрела наблюдательных пунктов ВС Турции сирийской провинции Идлиб. После инцидента в генштаб ВС Турции для обсуждения произошедшего пригласили российского атташе в Анкаре.

13 и 16 июня два наблюдательных пункта в Идлибе подверглись минометным обстрелам, ранения получили трое турецких военных. Анкара обвинила в инциденте военных Сирии и ее сторонников.

В начале июля в Турции заявили об обязанности России контролировать действия сирийской армии.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.