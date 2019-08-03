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Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа.

Запись происходящего велась с беспилотных летательных аппаратов. На ролике представлены точечные удары по скоплениям террористов в провинции Идлиб и их объектам. На кадрах можно увидеть уничтожение пикапа боевиков с реактивной установкой залпового огня, отмечает «Газета.ру».

Дата нанесения ударов по боевикам не уточняются.

Накануне боевики обстреляли населенный пункт Кардаха в сирийской провинции Латакия, нарушив тем самым установленный режим тишины. В результате атаки террористов из района Джебель-Шахбо погиб один мирный житель, трое получили ранения.

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30 июля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится сохранить террористическое присутствие в сирийском Идлибе. По его словам, это необходимо для последующей борьбы с официальными сирийскими властями. 1 августа Пентагон подтвердил, что занимается подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии, в районе Эт-Танфа. В американском военном ведомстве подчеркнули, что эти бойцы эффективны в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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