В Генштабе заявили о начатой террористами кампании по дискредитации РФ в Идлибе

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что террористы развязали кампанию по дискредитации действий России в Идлибе

«Утверждается, что российская авиация якобы наносит удары по мирным жителям и социально значимым объектам», — цитирует Рудского «РИА Новости».

По его словам генерала, дезинформацию из Идлиба распространяют «Белые каски», снимающие постановочные кадры об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам».

Кроме того, Рудской заявил, что боевики, подготовку которых вела американская сторона, планируют разграбить нефтегазовую инфраструктуру, а также совершить теракты против правительственных войск Сирии. Они проходили подготовку на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной США, пишет «Газета.ру».

22 июля Минобороны России опровергло информацию «Белых касок» о якобы совершении самолетами ВКС РФ ударов по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб). В ведомстве подчеркнули, что российская авиация в данном районе Сирии никаких операций не выполняла.