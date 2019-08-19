Макрон понадеялся на продолжение встреч и переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что надеется продолжить с ним встречи и переговоры. Об этом в понедельник, 19 августа, пишет «РИА Новости».

«Для меня очень важна встреча сегодня, потому что сегодня мы переживаем исторический момент в международных отношениях», — добавил Макрон.

Ранее в понедельник Путин прибыл в Марсель, откуда на вертолете полетел в город Борм-ле-Мимоза департамента Вар, где расположена летняя резиденция президента Франции Эммануэля Макрона — «Форт Брегансон».

По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, темой обсуждения станут двусторонние отношения. Он подчеркнул, что российский лидер намерен затронуть вопрос развития отношений РФ с Евросоюзом на фоне обновления руководящего состава европейских органов управления.

Кроме того, стороны обговорят острые вопросы международной повестки дня. Среди них ситуации в Ливии, Сирии, на Украине и в Иране. Ушаков отметил, что планируется обсудить перспективы проведения нового саммита в «нормандском формате».

27 июля Макрон сообщил, что примет Владимира Путина в своей резиденции «Форт Брегансон» 19 августа. Выбор места переговоров он объяснил тем, что в «Форте Брегансон» можно «изолироваться для работы», но при этом оставаться на связи для ведения телефонных переговоров международного уровня, а также принимать лидеров иностранных государств.

Французский лидер напомнил, что с 24 по 26 августа во Франции состоится саммит «большой семерки» и в преддверии встречи «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — Ред.) с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам».